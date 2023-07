Il 20 luglio in diretta tv

Un giovedì sera, quello del 20 luglio, di sport, spettacolo, ma soprattutto di solidarietà al ’Romeo Neri’. Andrà in onda in prima serata su Italia 1, ‘La Partita del Cuore per la Romagna’, a sostegno della campagna Mediafriends per aiutare le persone più fragili colpite dall’alluvione di maggio. A sfidarsi a scopo benefico saranno la Nazionale cantanti e una selezione di personaggi dello spettacolo e dello sport, il Golden Team per la Romagna, allenata da Arrigo Sacchi con il supporto tecnico di Ciccio Graziani. Tra i convocati nella Nazionale cantanti, agli ordini di mister Giacobbe, ci sono, oltre a capitan Ruggeri, anche Paolo Vallesi, Bugo, Cricca, Leo Gassman e tanti altri. Per donare è già attivo il numero solidale 45597.