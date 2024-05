Il 20 luglio si canta con Mr. Rain

Il 20 luglio Mr. Rain sarà in concerto a San Marino. Ad annunciarlo è la segreteria di Stato al Turismo ‘raccontando’ quello del popolare cantante italiano come il concerto dell’anno sul Titano. Sarà, quindi, il cantautore, rapper e produttore discografico italiano il big della musica italiana scelto da San Marino per il suo concerto di punta dell’estate. Mattia Balardi, in arte Mr.Rain, nel 2023 ha partecipato per la prima volta in carriera al 73esimo Festival di Sanremo con il brano ‘Supereroi’. Brano con il quale si è classificato al terzo posto. All’esibizione hanno preso parte, cantando il ritornello, otto bambini della scuola delle Industrie musicali di Vallecrosia, mentre la versione in studio del medesimo brano è stata accompagnata dalle voci bianche del coro ‘Mitici Angioletti’ di Zelo Buon Persico. Dal 12 maggio è stato reso disponibile il singolo ‘La fine del mondo’, cantato in collaborazione con Sangiovanni. Il 20 ottobre è stato reso disponibile il singolo ‘Un milione di notti’, cantato in collaborazione con Clara. Nel 2024 è tornato al Festival di Sanremo con il brano ‘Due altalene’, classificatosi 17esimo.