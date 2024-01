Il 2023 anno d’oro per il turismo a Santarcangelo. Oltre 45mila presenze negli hotel e nei b&b

Mancano ancora i dati di dicembre. Ma Santarcangelo può già brindare. Il 2023 è stato un anno d’oro per il turismo. Da gennaio a novembre i turisti arrivati all’ombra del Campanone sono stati 23.834, l’8,9% in più rispetto al 2022 e addirittura il 46,4% in più sul 2019. Da notare l’aumento dei turisti stranieri: sono stati quasi 4mila (per la precisione 3.854) nei primi undici mesi. In forte crescita anche i pernottamenti: le presenze in alberghi, b&b, affittacamere e altre strutture ricettive sono state 44.191, il 7,7% in più rispetto al 2022, il 48,6% in più del 2019.

Dicembre non ha fatto eccezione, e secondo il Comune quello appena concluso è stato un periodo festivo da record, con oltre 13mila persone ai tanti eventi organizzati in città. La Pro Loco ha accompagnato oltre 6mila persone in visita al presepe allestito – dalla famiglia Gualtieri – nella grotta di piazza Balacchi. Di queste, la metà ha partecipato anche alle visite guidate alle grotte, al centro storico, alla Pieve. Tra i visitatori gruppi da ogni parte d’Italia e anche da Germania, Svizzera, Stati Uniti. Buono, confermano da ’Città viva’ (l’associazione delle attività del centro), anche il bilancio di ristoranti e bar. Per i negozi, molti sperano nei saldi appena iniziati.