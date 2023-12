Il 2023 in cifre. Il turismo tiene a galla l’economia riminese. Frenata dell’edilizia

Bene il turismo, in frenata industria, commercio e costruzioni. E’ un quadro in chiaroscuro quello che emerge dai dati dell’Osservatorio economico della Camera di Commercio della Romagna. Dopo due anni di crescita nel 2023 l’economia locale mostra il fiato corto, anche se il segno resta positivo, pur con dati inferiori alle previsioni: +0,6% per la provincia di Rimini, +0,3% per Forlì Cesena, "dove l’alluvione di maggio – indica l’Osservatorio – ha pesato di più". Il quadro è "fortemente incerto" su scala globale. A presentare il reporto il presidente camerale Carlo Battistini, il direttore sede di Rimini del Dipartimento di Scienze aziendali Marco Maria Mattei, il sindaco e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad. "I dati per il 2023 sono in terreno positivo, ma previsioni al ribasso rispetto alle precedenti e stimano un incremento annuo inferiore al dato regionale e nazionale, confermato anche nel 2024", dice Battistini.

Il tessuto imprenditoriale provinciale, al 30 settembre, è costituito da 34.683 imprese, in calo rispetto del 1,8% sull’anno precedente. Metà sono imprese individuali, mentre il 92,4% sono aziende con meno di 10 addetti. In diminuzione anche il numero delle imprese artigiane (sono 9.608) e delle cooperative (276). Crollano (-10,6%) le start-up innovative di giovani.

Turismo e ristorazione. Sono 4.732 le imprese totali. Positivi i dati del movimento turistico. Nel periodo gennaio-ottobre crescita degli arrivi del 5,3% (3.422.255 unità) e delle presenze dello 0,5% (14.105.190 unità). Migliori, i risultati della clientela straniera rispetto a quella italiana, sia arrivi che presenze. Commercio. Cresce in doppia cifra l’online. Aumenta la grande distribuzione, scende il dettaglio. Industria. Per il manifatturiero si riduce la produzione. Nell’edilizia calano del 4,1% le imprese (5.098 a fine settembre), "in parte per la rimodulazione del superbonus".

Agricoltura. Sono 2.379 le imprese agricole (-4,3%). Quanto alla produzione, crollo per l’olivo (-70%), in calo la vite (-10%). Pesca. Stabili le imprese. Il valore del pescato è di 6,9 milioni. Crescono (0,7%) le esportazioni. Aumentano le ore di Cassa integrazione (3,3 milioni, +16,5%).

"Un quadro sostanzialmente di tenuta – afferma Sadegholvaad – a partire ad esempio dal settore turistico, con una crescita di arrivi e presenze turistiche nel 2023 in provincia di Rimini, pur in presenza di un sensibile rallentamento all’indomani della drammatica alluvione di maggio".

"In dieci anni il fatturato aggregato delle società di capitali, a valori corretti per l’inflazione, è passato da 32,7 miliardi del 2013 a 45 miliardi del 2022 – spiega Mattei –. Nel decennio è aumentata la capitalizzazione delle imprese (i patrimoni netti aumentano da 16 miliardi del 2013 a 23,2 del 2022, ndr) mentre si sono significativamente ridotte le passività, da 56 miliardi a 37,4). Sostenibilità, intelligenza artificiale e calo demografico sono le sfide del nostro presente e del prossimo futuro, che obbligheranno le imprese a cambiamenti radicali. La dimensione aziendale diviene quindi una variabile nuovamente critica, perché sarà sempre più indispensabile essere sufficientemente grandi da poter sperimentare modelli innovativi e sopportare il costo delle inevitabili sperimentazioni sbagliate".

Mario Gradara