"Il 2024: Cgil, Spi e Federconsumatori spiegano la fine del mercato tutelato"

Il 2024 segnerà la fine del mercato tutelato per il gas e l’energia elettrica. A fare chiarezza sul tema saranno la Cgil, lo Spi (è il sindacato pensionati) e a Federconsumatori di Rimini. Prima di tutto l’approdo obbligato al mercato libero "non riguarderà gli utenti cosiddetti vulnerabili (ovvero gli over 75, i percettori di bonus energia, i disabili). A gran parte della popolazione i gestori faranno un’offerta a prezzo variabile". I sindacati e l’associazione dei consumatori spiegheranno ai riminesi cosa accadrà in due incontri: il primo giovedì alle 18,30, al salone ’Polverelli’ presso la sede della Cgil in via Caduti di Marzabotto 30; il secndo lunedì prossimo (inizio alle 18,30) al centro sociale Nautilus di Riccione, in viale Lazio 18.