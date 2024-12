Il 2025 ‘porta’ 17 nuove antenne di telefonia

Diciassette nuove installazioni di impianti di telefonia mobile nel 2025 sul territorio di Riccione, a cui si aggiungono altre 12 aree di ricerca individuate dai gestori. Al momento si tratta di ipotesi, tradotto sono le previsioni dei gestori inserite nel piano delle antenne comunale per l’anno che verrà. Non è detto che tutte le antenne arrivino nel 2025, anche se il piano riporta le intenzioni dei gestori. Il piano è già stato approvato dal Comune che come tutti gli enti locali ha ben poche armi per contrastare il posizionamento di impianti di telefonia mobile. Ciò non toglie che, attraverso il piano adottato dalla giunta, si cerchi di portare i gestori a individuare aree pubbliche in zone dove minimizzare l’impatto. I nuovi impianti inseriti nella mappa per il 2025 riguardano 15 luoghi, mentre in un paio di situazioni si tratta di impianti esistenti. Questi ultimi si riferiscono a viale San Gallo, dove insiste un impianto privato, e al campo sportivo Fontanelle, in via Puglia. Per le restanti 15 posizioni, il Comune è riuscito a portare i gestori a scegliere aree pubbliche in 13 situazioni. Si parte con il parcheggio di viale Manfroni e si prosegue a poca distanza con l’area di viale Angeloni, in entrambi i casi in zona Marano. Le seguenti aree individuate sono quelle di viale Giacosa e viale Oglio. Avvicinandosi al centro sono previste due nuove installazioni in via dei Mille e in viale XIX Ottobre. Nella zona del Paese sono state prese in considerazione piazza Unità e Corso Fratelli Cervi. In zona è previsto un impianto alla biblioteca comunale. Altre installazioni nel parcheggio di viale San Miniato, in piazzale Marinai d’Italia, al casello dell’A14, in viale Veneto, in piazzale Aldo Moro e sul tetto di un hotel in viale Torino.

Andrea Oliva