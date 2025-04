Il 25 aprile ’oscurato’ a Pennabilli. La sinistra all’attacco: "Il prefetto intervenga contro il sindaco"

"Finché sarò io sindaco di Pennabilli, il 25 aprile qui non si festeggia. È una celebrazione divisiva". Apriti cielo. Dopo le parole di Mauro Giannini, che anche quest’anno ha scelto di non celebrare la Liberazione ("mai festeggiata da quando sono sindaco"), dal centrosinistra arrivano reazioni sdegnate. E Filippo Sacchetti invoca "l’intervento della Prefettura".

Contro le dichiarazioni di Giannini, lo stesso sindaco che scrisse nel 2022 sui social "morirò in camicia nera", che voleva multare chi ospita i migranti, che disse "se avessi un figlio gay non sarei contento", il primo a prendere posizione è il senatore del M5s Marco Croatti. "Il 25 aprile è una data che dovrebbe unire tutti coloro che, indipendentemente dal colore politico, credono nei diritti, nella libertà. Quella libertà che consente a tutti, e quindi anche il sindaco di Pennabilli, di dire tutto ciò che vuole, farneticare sul fascismo, pronunciare frasi vergognose contro migranti e gay. La Resistenza dovrebbe unire tutti così, come 80 anni fa. Soltanto chi non riesce a definirsi antifascista ha difficoltà a festeggiare il 25 aprile". "Su una cosa – conclude il senatore – sono d’accordo con Giannini: con un sindaco del genere c’è poco da festeggiare".

"Nessuno – attacca il deputato Pd Andrea Gnassi – può oscurare il 25 aprile. È una festa nazionale". Gnassi ricorda come "anche quest’anno forze democratiche, partiti, associazioni e cittadini di ogni orientamento politico, insieme al vescovo e alle istituzioni si sono ritrovati a Fragheto per commemorare le vittime dell’eccidio nazifascita. Fu un atto vigliacco, criminale, come vigliacco fu il fascismo. Così come non c’è né onore né disciplina in chi da sindaco o membro delle istituzioni con atti e parole non abiura oggi il fascismo e ciò che provocò, e prova a negare ciò che non si potrà mai cancellare: il 25 aprile". Per Gnassi "sono maturi i tempi affinché tutte le forze politiche democratiche convergano su una nuova legge contro il reato di apologia del fascismo".

"Il vero stupore – gli fa eco Filippo Sacchetti, sindaco di Santarcangelo e segretario provinciale Pd – è continuare a stupirsi di quelle che non possono essere più consideratei provocazioni politiche da chi, come il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, inneggia alla Decima Mas e se la tatua pure. Di uscite improbabili sono pieni i suoi social e certi interventi pubblici. Se continua a propinarli è proprio grazie a tutto quello che si celebra il 25 aprile". E allora "mi auguro – conclude – che la Prefettura adotti gli opportuni provvedimenti richiamando il sindaco ai suoi doveri istituzionali". Contro Giannini altri hanno preso posizione, tra loro gli esponenti di Europa verde e Marco Tonti, presidente di Arcigay e consigliere comunale di Rimini coraggiosa.