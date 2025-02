"Il 62% dei cittadini dice sì all’Europa"

Quasi due terzi dei residenti di San Marino (62%) avrebbe votato favorevolmente un referendum sull’accordo di associazione con l’Unione europea. È quanto emerge da una ricerca dell’Università del Titano che ha condotto un’indagine sulla percezione dell’opinione pubblica rispetto all’Ue. Alla ricerca ha partecipato un campione di 1.500 residenti. Di questi il 78% ritiene che la Ue possa far crescere la qualità della vita per i giovani, il 63% pensa che una maggiore integrazione aumenterebbe la prosperità economica. Il 70% prevede un aumento nella criminalità e il 65% un calo nell’identità culturale. Le percentuali, inserite in una più ampia analisi, sono ora al centro di un ulteriore approfondimento curato dal Centro di Ricerca Relazioni Internazionali dell’ateneo. Le posizioni espresse dagli intervistati su un ipotetico referendum sono state analizzate per fasce d’età, sesso, livello di istruzione, sentimento politico e non solo.