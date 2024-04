Il bagnino diacono: "Che emozione stare sull’altare con mia figlia"

"Sposerò mia figlia". Non tutti i padri lo possono dire, ma Mauro Vanni sì. D’estate veste i panni del bagnino e porta avanti le battaglie dei colleghi da presidente di Confartigianato imprese balneari. Ma la fede lo ha portato a percorrere anche un’altra strada, diventando diacono. Vanni lo è da tempo e alcuni anni fa celebrò, assieme al parroco, il matrimonio della figlia minore.

"Oggi concelebrerò il matrimonio di mia figlia, quella più grande, Chiara".

Emozionato?

"E’ una bella sensazione".

Di solito i padri portano le figlie all’altare, mentre lei sarà sull’altare.

"In realtà farò entrambe le cose. Prima porterò mia figlia fino all’altare dove ad attenderla ci sarà il futuro marito, Edoardo Fellini. Poi correrò a cambiarmi per celebrare il rito assieme a don Valerio Celli, il parroco della chiesa Mater Admirabilis di Riccione, dove avverrà la funzione".

Come si sente ad essere un padre che sposa la propria figlia?

"E’ molto bello, si crea una complicità molto particolare. Ti senti davvero immerso in quello che sta accadendo e condividi quel momento con tua figlia e il marito. Sei tu a fare le domande, ad accogliere le risposte, le intercessioni, a celebrare il rito".

E per sua figlia?

"Avevo già sposato la minore in passato. E’ stata Chiara a chiedermi di concelebrare il suo matrimonio. Ha voluto che la sposassi io".

Orgoglioso?

"Molto orgoglioso, e felice. Ti rendi conto di vivere da protagonista quello che può essere uno dei giorni più importanti della vita di tua figlia. Per tutti i padri il giorno in cui tuo figlio si sposa ha un valore incredibile. Per me ha un sapor ancor più particolare".

Poi si brinda?

"Altro cambio d’abito e tutti al ristorante, sulla terrazza del PalaRiccione".

Ha in previsione altri matrimoni?

"Per amici ne ho già celebrati altri. Ora attendo mio figlio, il più piccolo, vediamo".

Poi avrà chiuso il cerchio.

"Non del tutto, ci sono i battesimi".

Già fissati?

"Si, il primo a settembre visto che da circa un mese sono diventato nonno. Battezzerò la mia piccola nipote, Teresa".

Andrea Oliva