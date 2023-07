Il bagno 33 dato in concessione alla famiglia Zaccagni per vent’anni

Giorni, mesi, due anni interi passati senza più un vero e proprio gestore. È la storia del bagno 33 di Bellaria Igea Marina, situato sul nuovo lungomare, in un punto nevralgico per il turismo. Il titolare Andrea Berto è scomparso nel 2021. A fare le sue veci – non avendo nessuno dei familiari preso la gestione – da allora sono stati contemporaneamente i titolari dei due stabilimenti confinanti. Il servizio è garantito da loro anche per quest’estate, nel frattempo il Comune ha deciso di indire un bando per affidare la concessione del bagno 33. Tra i criteri di valutazione l’esperienza e la modalità di gestione, qualifiche professionali e misure per la sicurezza urbana legate al progetto. Due le offerte arrivate sul tavolo della commissione giudicatrice. Alla fine ad assicurarsi la gestione del bagno 33 è stata la società Zaccagni Guido & c., chiamata così in onore del nonno di Mattia, il calciatore bellariese della Lazio e della Nazionale. Ad amministrare la società il padre del giocatore, Fabio Zaccagni.

Il bagno 33 sarà affidato ai Zaccagni in concessione dal 2024 per i prossimi 20 anni. La durata delle concessione è stata decisa dal Comune come "un periodo congruo" per l’ammortamento degli investimenti previsti dai nuovi titolari dello stabilimento. Che si affideranno, per i lavori di riqualificazione del bagno 33, all’architetto Eleonora Denicolò. Il progetto della società bellariese, che da ben 60 anni opera nel settore del turismo balneare e alberghiero, è stato ritenuto il più idoneo dalla commissione. La famiglia Zaccagni punta alla completa riqualificazione architettonica dello stabilimento con un progetto sostenibile e green. Sarà un bagno sempre più inclusivo e accessivo a tutti. La spiaggia è vicina all’hotel Fabius, albergo gestito proprio dalla famiglia Zaccagni. "Abbiamo anche un progetto per il mare d’inverno – spiega Fabio Zaccagni – Il bagno 33 sarà un luogo di eventi non solo in estate, ma anche in altri mesi. Con la nostra proposta, ancora in fase di progettazione, vogliamo portare turisti non solo durante la stagione balneare, e dare anche più servizi ai bellariesi".

Per il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti il bando per la concessione del bagno 33 "è stato un passaggio importante: l’affidamento ex novo di una concessione balneare che si trova proprio nel cuore della fascia turistica di Bellaria. È stato premiato il progetto che si distingue per la qualità architettonica, la sostenibilità ambientale e, non da ultimo, per l’inclusività nei confronti dell’utenza".

Aldo Di Tommaso