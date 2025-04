Il bagno Colombo 55 bis cambia gestione

Cambio di timonieri sulla spiaggia di Bellaria centro, in zona porto. Lo storico bagno Colombo 55 bis – che prende il nome dal lungomare antistante intitolato al navigatore genovese, è stato acquisito da due famiglie imprenditoriali cittadine. Da un lato Mirella Morri – figlia di Davide, titolare dell’omonimo cantiere nautico – e il marito Daniele Baldini. Dall’altro Matteo Foschi e Valentina Cosmi, albergatori proprietari di varie strutture ricettive, tra le quali l’hotel Levante, di fronte allo stabilimento balneare (albergo da tempo in affitto alla Bianchi Hotels). A cedere armi e bagagli del bagno 55 bis, dopo 35 anni di attività, Fabio Vittori e Barbara Righini.

"Che però ci stanno già aiutando e ci assisteranno nel corso della stagione turistica per avviare al meglio la nuova attività – spiega Mirella Morri –. Noi siamo cinque in famiglia, abbiamo tre figli, mentre i nostri soci, i Foschi, ne hanno due. Tutti maschi. Ci alterneremo nella gestione dello stabilimento". "Affiancheremo i nuovi gestori", confermano i bagnini ‘uscenti’. Un passo importante quello dell’acquisizione di un bagno di spiaggia, visti i chiari di luna in materia di concessioni balneari, dove l’incertezza continua a regnare sovrana... "La nostra è una scommessa, nella quale crediamo – aggiunge la neo bagnina –. Siamo fiduciosi anche del buon esito dell’accordo di partenariato pubblico privato che i nostri colleghi con la cooperativa hanno definito già da tempo con l’amministrazione comunale. E come imprenditori crediamo nel futuro turistico di Bellaria Igea Marina, anche per questo abbiamo investito sul territorio".

Quanto alla gestione, "i Foschi sono albergatori storici e conoscono anche la ‘materia spiaggia’ – aggiunge sempre Mirella Morri –. Noi siamo invece clienti storici del bagno Colombo 55 bis, che è a due passi dal negozio di nautica di via Rubicone che gestisco da tempo, e anche dallo spazio cantiere con alaggio e varo delle barche, sul porto. La vicinanza costituirà un vantaggio. Ai precedenti titolari faceva piacere lasciare il bagno a persone che conoscevano, ne parlavamo da un paio d’anni. Come detto ci faranno da tutor. Noi puntiamo alla continuità riguardo alla clientela, ma anche al potenziamento dei servizi, da giochi per bambini alle bocce per i più grandicelli, poi l’animazione, qualche serata, il risveglio muscolare al mattino, balli di gruppo. E se possibile anche un’area per il teqball".

Mario Gradara