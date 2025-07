Il bagno Tortuga nei guai. Sequestrato il chiringuito: "Abusive alcune strutture e la postazione dei deejay"

Blitz della Capitaneria di porto al bagno Tortuga. I militari hanno messo sotto sequestro buona parte del chiringuito. Sigilli a un gazebo di legno, che veniva usato come postazione per i deejayset e i concerti dal vivo, a una pedana e ad altri arredi. Tutte strutture "abusive, in quanto sono state realizzate – spiegano dalla Capitaneria di porto – senza le necessarie autorizzazioni paesaggistiche e demaniali, violando il codice della navigazione e le norme a tutela del pubblico suolo". Il sequestro preventivo, effettuato mercoledì dai militari del nucleo di polizia marittima della guardia costiera di Rimini, "si è reso necessario per impedire il protrarsi dell’illecito, a tutela della legalità e della corretta fruizione del bene demaniale". I gestori dello stabilimento sono stati denunciati e adesso rischiano una pesante sanzione. Ma "le indagini, coordinate dalla Procura, proseguiranno – concludono dalla Capitaneria di porto – allo scopo di accertare le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e verificare eventuali ulteriori violazioni".

Il controlli e il sequestro del chiringuito del Tortuga rientrano in una più ampia campagna di verifiche, avviata già da qualche settimana dalla Capitaneria di porto e dalla polizia locale nei confronti di tutti i chioschi in spiaggia. Quest’anno sono 25 i chiringuito a Rimini, da Torre Pedrera fino a Miramare. Da quando hanno aperto, ci sono già state serate problematiche in alcuni. Il Comune l’aveva promesso alla vigilia dell’estate che i controlli sarebbero stati a tappeto, in tutti i chiringuito, per verificare sia le strutture sia – soprattutto – il rispetto delle regole e degli orari sulla musica. Così è stato.

Tornando al caso del Tortuga, il titolare Maurizio Bronzetti assicura: "Il nostro chiringuito è assolutamente a norma. Lo abbiamo da tante estati e anche quest’anno abbiamo chiesto e ottenuto l’autorizzazione". Il sequestro "è scattata per la postazione che abbiamo allestito durante la Notte rosa per i deejay e la musica dal vivo". Durante le serate della Notte rosa al Tortuga è andata in scena la nuova edizione del Lotus Pulse festival, un evento che ha visto esibirsi tanti deejay e ha portato migliaia di persone in spiaggia. Ma dopo la Notte rosa quelle strutture sono rimaste lì. E hanno dato nell’occhio.

"Non stiamo parlando di chissà cosa – continua Bronzetti – Sono tutte strutture di facile rimozione". Ma sulla spiaggia, si sa, anche per quelle serve l’autorizzazione. Che il Tortuga, stando ai controlli della Capitaneria di porto, non aveva. "Ora attenderemo la decisione del giudice – continua Bronzetti – Il chiringuito non è chiuso, possiamo lavorare comunque e fare la somministrazione di bevande e cibo". Per gli eventi, invece, bisognerà capire. "In molti chiringuito sono state allestite strutture a supporto degli eventi dal vivo. Cercheremo di capire dal Comune – conclude Bronzetti – come poter sanare la nostra posizione". Per il Tortuga, dopo il sequestro preventivo, è arrivo una sanzione salata.