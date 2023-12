Il Balena perde il primo round in tribunale

Il primo round dello scontro tra il Comune e il locale Balena di viale Ceccarini, va al municipio. La società Ceccarini 24 era ricorsa contro le ordinanze emesse dal Comune che di fatto impediscono il proseguo dell’attività. Nel ricorso si chiedeva anche la sospensiva dei provvedimenti del Comune, così da poter almeno riaprire il locale in attesa della sentenza del tribunale regionale. Ma il Tar, con ordinanza cautelare 394 del 5 dicembre scorso, ha rigettato la richiesta di sospensiva. A questo punto la situazione rimarrà ingessata fino alla sentenza definitiva, a meno che la società non decida di seguire le prescrizioni poste dall’amministrazione comunale. I tempi della giustizia non sono rapidi e questo complica la situazione per una società che deve programmare la propria attività. Alla presentazione del ricorso, il referente della società, Marco Tiraferri, aveva sottolineato l’intenzione di riaprire al più presto il locale, programmando la futura stagione. Ora si attendono le prossime mosse. Nel frattempo il Comune andrà all’incasso perché i giudici del Tar hanno condannato la società Ceccarini 54 a rifondere 1.500 euro di spese legali al Comune, più gli accessori di legge.

In ‘salotto’ restano con uno spazio buio, dove per anni sono stati accolti migliaia di clienti. Oggi nelle aree esterne in precedenza occupate dai tavoli del Balena, è stata piazzata una delle casette del villaggio natalizio gestito dal Consorzio di viale Ceccarini, dopo che il Comune non aveva fatto un bando e non era nelle condizioni di allestire il Villaggio.

Tornando alle contestazioni mosse dal Comune durante il periodo commissariale alla società titolare del locale, ci si trova davanti a tre distinti provvedimenti. Il primo riguarda quelli che per gli uffici comunali sono abusi edilizi esterni (tende e pannellature). Da qui l’ordinanza emessa per il ripristino dei luoghi. Un aspetto su cui la società aveva già un parere positivo per un precedente contenzioso con il condominio, aveva precisato Tiraferri. Il secondo provvedimento è la sanzione presentata alla società per le irregolarità edilizia riscontrate all’interno, sanzione per altro pagata dalla società. Il terzo atto riguarda il "divieto alla prosecuzione dell’attività di pubblico esercizio" perché secondo i tecnici comunali mancherebbe un antibagno, cosa che fa venir meno i requisiti del regolamento sull’igiene.

Davanti ai giudici, la società per voce dei propri avvocati aveva fatto presente non solo la sanzione pagata, ma anche la disponibilità a smontare le tende e pannellature. Resta il terzo punto, un antebagno. Per il momento il Tar ha rigettato la richiesta di sospensiva.

Andrea Oliva