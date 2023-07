Il Balena, "Rispettiamo le regole, pronti al confronto" - Marco Tiraferri

"Il Balena ha sempre agito, agisce ed agirà nel rispetto delle regole, così come allo stesso tempo si è pronti a confrontarsi con ogni controparte legittimata per addivenire ad ogni soluzione condivisa, senza alcun intento polemico e senza la ricerca di fugaci momenti di notorietà". Marco Tiraferri, per conto del locale, replica così all’esposto presentato alla commisaria prefettizia dall’avvocato Federico Dandini. "A noi come a tutte le persone di buona volontà sta a cuore il turismo sostenibile, al quale l’attività di un locale nel salotto buono di Riccione è in grado di offrire un contributo importante in termini di indotto".