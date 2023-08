Il balletto dei candidati La Provincia torna alle urne Sarà una sfida tra donne?

Mai abolite nei fatti, anche se la riforma Delrio le aveva depotenziate e ridotte a enti di secondo livello, in nome dei tagli ai costi della politica. Ma nel 2024 si tornerà a votare, quasi sicuramente, anche per le Province. Il disegno di legge per tornare all’elezione diretta di presidenti e consiglieri provinciali ha già incassato i primi sì, e nel caso di approvazione la data del voto potrebbe essere la stessa delle elezioni europee e comunali. Come accadde nel 2009, quando fu eletto a presidente della Provincia Stefano Vitali.

A Rimini, nonostante siamo nel pieno della stagione turistica, la politica sta già facendo le prime valutazioni, sia nel centrosinistra sia nel centrodestra. Circolano già i primi nomi. Il Pd punta a candidare una donna e girano soprattutto i nomi di Alice Parma e Mirna Cecchini. Nel 2024 la sindaca di Santarcangelo terminerà il suo secondo mandato e non potrà essere ricandidata. Per lei si era parlato di una candidatura a consigliere regionale. Ma le sue chances si sono fortemente ridotte, dopo il congresso Pd che ha incoronato Elly Schlein a segretaria dei dem ribaltando gli equilibri nel partito (la Parma aveva sostenuto fortemente Stefano Bonaccini). Ora il suo nome è tra i più papabili per la candidatura a presidente della Provincia. Anche la sindaca di San Clemente, Mirna Cecchini, è alla fine del secondo mandato. È una delle fedelissime di Schlein, fin dalla prima ora. Non sono le uniche soluzioni che circolano, naturalmente. Molto dipenderà pure dalle scelte del centrosinistra per le amministrative, visto che nel 2024 si voterà in 16 comuni del Riminese, forse 17 se si tornerà alle urne anche a Riccione.

Anche nel centrodestra è stato fatto già qualche ragionamento sulla Provincia, ma siamo ancora molto indietro. Due dei nomi che circolano sono il consigliere comunale riminese Filippi Zilli, referente provinciale di Fratelli d’Italiae l’ex senatore di Forza Italia Antonio Barboni. Ma piace molto anche Mimma Spinelli, senatrice di Fd’I e vicesindaca di Coriano. La Spinelli fu già candidata nel 2018 a presidente della Provincia. Fu battuta da Riziero Santi, ma quelle furono elezioni con il voto ponderato (votavano solo sindaci e consiglieri comunali). Stavolta con l’elezione diretta cambia tutto. Ma in caso di vittoria la Spinelli dovrebbe dimettersi da parlamentare.

Manuel Spadazzi