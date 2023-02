Il bambino che piegava i metalli "Che bello avere superpoteri"

di Andrea G. Cammarata

Martino Zaccara, è lui il bambino riminese che piega gli oggetti di metallo, dotato (al cinema) di poteri soprannaturali, vanta un promettente futuro da attore ma ai microfoni, al contrario dei suoi coetanei, non sembra che aneli a tante ambizioni "io ho iniziato per caso, se mi ricapitasse lo farei di nuovo, ma non sto puntando a questo nella vita". Protagonista del film di Antonio Bigini "Le proprietà dei metalli" che sta approdando in questi giorni alla Berlinale, Martino ha già le idee chiare. È stato selezionato perché nascondeva nel suo sguardo "qualcosa di magnetico" e perché sapeva immergersi nel ruolo con "distacco", ad ammetterlo è il regista urbinate Antonio Bigini. Una selezione non del tutto casuale, almeno se pensiamo alla storia del film in cui si narrano le avventure vere ma misticheggianti dei minigeller, bambini speciali che negli anni 70 rimasero ammaliati da un tale di nome Uri Geller, imitandolo. L’illusionista Geller all’epoca riuscì convincendo (quasi) tutti delle sue capacità paranormali: piegava cucchiai e cucchiaini e dicono che vicino ai termosifoni i suoi prodigi avvenissero anche con più facilità. Martino invece al cinema c’è arrivato grazie al Carlino: "mia nonna Magda aveva visto il giornale e ha trovato degli annunci in cui si cercavano degli attori per un film che avrebbero girato dalle nostre parti". Lui non ci pensa due volte: manda un video alla produzione ma - ammette - "non ci speravo". Insieme al fratello invece Martino supera i provini e poi "sono arrivato io a fare il film, mio fratello un po’ si è arrabbiato, ma poi gli è passata". Le riprese avvengono negli scenari dell’Appennino tosco-romagnolo, Sant’Agata e San Leo, Sestino e Badia Tebalda, luoghi che la fantascienza ce l’hanno innata, tutto poi si conclude in una settimana di ciak a Bologna. Il minigeller Martino nel film si chiama Pietro ed è un bambino che cresce senza padre né madre sempre disposto al confronto con i suoi coetanei ai quali talvolta nasconde però i poteri paranormali di cui è dotato. "È un mondo che non conoscevo" afferma Martino spiegando il suo punto di vista già maturo e in grado di apprezzare anche l’aspetto tecnico del set: "è stato interessante entrare in questo mondo e capire come funziona". C’è poi nel giovane attore parecchio entusiasmo: "è molto bello sapere che tanti ragazzi come me riuscissero a piegare dei metalli". E se la storia di Uri Geller sia vera o meno, Martino ha la sua idea: "sul set ho conosciuto il vero scienziato che studiava i minigeller, mi è sembrato molto convinto, ci credeva e anche io ci credo". Durante le riprese, ammette il protagonista, ci sono stati degli intoppi: "avevamo previsto una scena in cui dovevo mangiare una mela, l’abbiamo ripetuta tipo 20 volte, alla fine ho dovuto mangiare dieci mele". È stato impegnativo anche per i miei genitori spiega Martino "perché durante le riprese sono stati con me, ma si sono divertiti". Così Martino al telefono con il papà, l’avvocato Efraim Zaccara che aggiunge "è stata un’esperienza bellissima anche per noi perché si è creato un clima di famiglia con la troupe, bravi i produttori. Martino, poi, ha imparato un sacco di cose, era la mascotte del film". In "Le proprietà dei metalli" ci sono anche altri bambini riminesi: il cugino di Martino, Cristian, e Edoardo di San Leo. Quanto alla sua visita al blasonato festival di Berlino, Martino è molto curioso di vedere "come sarà".