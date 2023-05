Il bar ristorante Natalino a caccia di stagionali

Il bar ristorante Natalino di Riccione è alla ricerca di diverse figure professionali per il periodo che va da fine maggio al 10 settembre. Per il ristorante serve un apprendista cameriere di sala maggiorenne, che sarà occupato con orario a tempo pieno diurno. Per il bar si cerca un cameriere di bar, sempre maggiorenne e a tempo pieno diurno, nonché un apprendista barista (o barista con esperienza) a tempo pieno diurno. Per l’area della preparazione dei pasti si cerca un aiuto cucina a tempo pieno. Infine, si seleziona una persona tuttofare addetta alle pulizie, in questo caso l’orario di lavoro previsto è dalle 18.30 alle 20.30. Tutti questi annunci, in base alla legge, sono rivolti a candidati ambosessi e sono stati pubblicati dal Centro per l’impiego di Riccione nella sezione ‘Offerte di lavoro stagionale’ del portale ‘Lavoro per te’. Per candidarsi, contattare il bar ristorante Natalino, Lungomare Costituzione (zona 101), Riccione oppure inviare il curriculum vitae via mail al seguente indirizzo: [email protected]