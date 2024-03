Il Barrumba resta dov’è per altri nove anni

In attesa di poter realizzare finalmente il nuovo locale sul lungomare, il Barrrumba potrà restare dov’è ora per i prossimi 9 anni. L’altra sera il consiglio comunale ha approvato (con 18 voti favorevoli, 3 contrari e 8 astenuti) il rinnovo, per altri 9 anni, del contratto di costituzione diritto di superficie a favore della società che gestisce il Barrumba. Contratto che prevede inoltre un adeguamento del canone da corrispondere all’amministrazione comunale. La scelta di rinnovare l’affidamento dell’area – di proprietà del Comune – agli attuali gestori "si integra con gli interventi in corso per la riqualificazione del lungomare – spiegano da Palazzo Garampi in una nota – Questo consentirà da un lato il presidio e la conservazione dell’area comunale e, dall’altro, la prosecuzione dell’attività". E nel frattempo i titolari del Barrumba continueranno a lavorare al progetto per realizzare la nuova sede del locale sul lungomare.