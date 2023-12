Il bartender conquista la vetta con un’Armonia di sapori

Con il drink Armonia ispirato alle opere di Kandinskij. Nico Cattuto, bartender 31enne di origini siciliane, si è aggiudicato la partecipazione alla finale nazionale della Patron Perfectionists, competizione di Tequila Patron del Gruppo Martini e Bacardi, entrando nella rosa dei dieci migliori bartender italiani. "L’ultimo round l’abbiamo giocato nel Locale di Firenze che si trova al 46esimo posto del World’s 50 Best Bars, dove ci siamo sfidati presentando altre due ricette". Quali drink ha proposto? "Ho preparato un Mexi-Shroom Margarita , una rivisitazione del margarita con gusti terrosi e a base di funghi porcini. La decorazione è composta da un cracker con impasto di Jalapeno e Cumino con sopra una salsa di topinambur e chips sbriciolate per finire tre palline di lime sferificato".

Si era già lasciato alle spalle tanti concorrenti? "I selezionati erano 400 e io sono arrivato tra gli ultimi dieci. E’ successo con Armonia, che offre un percorso degustativo di agrumi, i cerchi sul bordo del bicchiere infatti a ogni bevuta regalano un gusto diverso. Ho vissuto e lavorato in Emilia-Romagna per oltre dieci anni, spostandomi tra Riccione, Rimini e San Marino dove ho collaborato con vari locali di punta come bartender e barmanager. Mi occupo tuttora di consulenze, di analisi dell’andamento dei flussi economici dei locali e della creazione di contenuti per produttori di liquori e di distillati amari come digital bartender. Dall’inizio di maggio mi trovo al Tiarè di Riccione. Mi sono formato a Milano frequentando più corsi e masterclass". Quali traguardi ha raggiunto? "Ho partecipato a diverse competizioni nazionali: nel 2019 una mia ricetta è stata selezionata per la Campari competition classificandosi in semifinale. Nel 2021 l’Havana Club ha selezionato il mio cocktail Asere de la Calle per la finale di Milano, dove si è piazzata al primo posto. Nel 2022 la mia ricetta Ricordo 1947 ha vinto la semifinale di Roma al Dink Kong".

