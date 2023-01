Il batterista dei Pink Floyd suonerà per la Regina

Nick Mason, batterista dei Pink Floyd, torna in Italia per 5 imperdibili appuntamenti estivi. E tra le tappe scelte dal musicista della storica band londinese ci sarà anche l’Arena della Regina di Cattolica, dove l’artista si esibirà il 21 luglio (biglietti in vendita da oggi alle ore 10.00 su ticketone) insieme al supergruppo che ha formato nel 2018 con l’obiettivo di suonare le prime canzoni dei Pink Floyd, mosso dalla chance unica di sperimentare i primi anni della band londinese suonando brani tratti dalla discografia pre-Dark Side Of The Moon.

Un ritorno agli albori della band, agli anni in cui Syd Barrett era l’autore dei testi e l’anima di quello che poi sarebbe diventato uno dei gruppi più grandi della storia della musica. Mason ha dichiarato che il gruppo non è una tribute, ma vuole "catturare lo spirito dell’epoca" e trasmetterlo al pubblico tramite tracce estratte da dischi come The Piper At The Gates Of Dawn, A Saucerful Of Secrets ed Ummagumma. A fare da scenario a questo affascinante spettacolo saranno luoghi di grande suggestione come Piazza dei Signori a Vicenza, Piazza Grande a Palmanova, l’Arena della Regina di Cattolica, appunto, la Cava del Sole di Matera e l’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera.