Il Battigia fa le valigie: "Ripartiamo da Rivazzurra"

Il Battigia fa le valigie: da Marina centro a Rivazzurra. Ma "lo spirito e i sapori del nostro locale – assicura il titolare Alessandro Brugè (nella foto) – resteranno sempre gli stessi, anche nella nuova location". Dopo undici anni al bagno 46, il ristorante Battigia si trasferisce a Rivazzurra. "Da quest’anno saremo tra i bagni 125 e 126. Abbiamo già fissato il giorno dell’inaugurazione: apriremo il 18 aprile con una festa che partirà alle 18 con l’aperitivo e andrà avanti fino a sera".

Cambia la sede e – in parte – anche il nome. "Il ristorante si chiamerà Battigia 126". È stato lo stesso Brugè, qualche giorno fa, a dare l’annuncio sui social del trasloco. "Al bar del bagno 46 eravamo in affitto. Il contratto d’affitto è scaduto, il titolare della concessione del bar ha deciso di non rinnovarlo. Per questo abbiamo cercato un’altra sede e l’abbiamo trovata a Rivazzurra. Siamo contenti di questa nuova avventura e non vediamo l’ora di partire". In questi ultimi anni il Battigia è sempre stato uno di quei locali di spiaggia che ha fatto la stagione ’lunga’, lavorando non solo d’estate. Spesso è stato aperto anche nei mesi autunnali. "Vedremo se sarà possibile farà la stagione più lunga anche a Rivazzurra. Intanto ad aprile partiamo. I lavori nel ristorante sono già a buon punto". E "se ci sarà la possibilità di aprire anche qui, insieme ai bagnini, un chiringuito, non ci tireremo indietro".