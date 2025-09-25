Il beach volley internazionale arriva al Polo Est. Nel weekend la tappa dei preliminari europei

Il Polo Est Village di Bellaria Igea Marina si prepara a ospitare un evento di caratura internazionale. Questo weekend, il 27 e 28 settembre, la struttura sarà il teatro della fase preliminare della CEV Beach Volleyball European Cup 2025, una prestigiosa competizione maschile e femminile che porterà sulla Riviera romagnola alcune delle migliori squadre europee.

L’evento, organizzato dalla Confédération Européenne de Volleyball (CEV), Insubria Gallarate e Polo Est Village, vedrà scendere in campo atleti provenienti da Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. I due giorni di gare promettono spettacolo e grande agonismo, attirando appassionati e turisti in un periodo strategico che estende la stagione turistica. Bellaria Igea Marina è una delle sei città europee scelte per ospitare questo importante appuntamento. Le altre sedi includono Montpellier (Francia), Székesfehérvár (Ungheria), Constanța (Romania), Lubiana (Slovenia) e Balıkesir Ayvalık (Turchia). Questo riconoscimento posiziona Bellaria Igea Marina nel circuito del grande beach volley continentale e rafforza il suo ruolo di destinazione turistica dinamica e vocata allo sport.

"Siamo onorati di essere stati selezionati dalla CEV per un evento di tale portata" ha dichiarato Massimo Ceccarelli, direttore del Polo Est Village. "Ospitare la CEV Beach Volleyball European Cup non è solo un’occasione per celebrare lo sport, ma anche una vetrina eccezionale per la nostra città. L’organizzazione di eventi di alta qualità anche al di fuori della stagione estiva è uno dei nostri obiettivi principali, e questa manifestazione è un passo significativo in quella direzione. Bellaria Igea Marina può essere una meta attraente tutto l’anno". L’ingresso per il pubblico è libero.