Il Beachline Fest parte col botto e riempie gli hotel

Un colpo d’occhio straordinario. Un’immagine unica dal porto al ponte Marano, con duecento campi da beach volley sulla spiaggia e 1.500 ragazzi arrivati da tutta l’Europa. Nemmeno il tempo di concludere il weekend di Pasqua che Riccione è già di nuovo affollatissima. I sette giorni di sport e divertimento a piedi nudi sulla spiaggia per i partecipanti al Beachline festival sono infatti cominciati il giorno di Pasquetta e andranno avanti fino a domenica. 1.500 atleti provenienti dall’Europa, soprattutto di lingua tedesca, per prendere parte al più grande e spettacolare torneo di beach volley in riva al mare. Per un totale di 10mila presenze negli alberghi: un buon motivo, il Beachline festival, per non dover chiudere i battenti dopo il ponte di Pasqua e Pasquetta. I duecento campi allestiti sulla sabbia infatti regalano una fotografia spettacolare, quasi un unico gigantesco terreno da gioco sulla spiaggia di Riccione con il cuore pulsante è collocato in prossimità di piazzale Azzarita, dove si trova il campo centrale con le tribune e il villaggio del Beachline Festival.