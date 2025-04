Il Beachline Festival gioca d’anticipo: si parte già oggi

A Riccione torna il Beachline Festival organizzato da Promhotels, con i partner tedeschi Alpetour e Funtec e con il patrocinio del Comune. L’edizione di quest’anno è stata anticipata rispetto rispetto alla Pasqua con l’obiettivo di attrarre turisti in un periodo che non beneficia dei ponti di primavera e per evitare la sovrapposizione con il weekend della Pasqua e del 25 aprile. Si parte oggi e si chiude il 18 aprile. Dal Marano al Porto, 220 campi da beach volley, feste e divertimento per 1800 atleti di ogni età.