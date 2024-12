Il Bellaria Film Fest lancia la convention

Non poteva che essere il Fulgor a ospitare gli Stati generali del cinema e dell’audiovisivo in Emilia-Romagna. Un "incontro aperto" che si terrà domani dalle 15.30, intitolato ’Cinema in Emilia-Romagna’, promosso dal Bellaria Film Festival. "Una chiamata per riflettere in maniera approfondita – spiegano gli organizzatori – su dinamiche, problemi, possibilità del territorio in tema di industria cinematografica e audiovisiva alla luce della nuova regolamentazione del Tax credit e dalle possibili nuove strade di produzione che si apriranno da marzo 2025".