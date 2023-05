Il Bellaria Film Festival arriva al gran finale Al teatro Astra le premiazioni conclusive

Oggi il gran finale della 41esima edizione del Bellaria Film Festival, con assegnazione dei premi. Proiezioni a partire dalle 10, proseguiranno per l’intera giornata, tra Cinema Smealdo, Torre Saracena e Cinema Astra. Dove dalle 21,30 si terrà la serata conclusiva del Bff, che sarà aperta con la premiazione dei film vincitori dei concorsi Casa rossa e Gabbiano.

Il Premio Gabbiano verrà assegnato dalla giuria presieduta dal regista Michelangelo Frammartino, dall’attrice Maria Roveran e dal direttore del Lago Film Festival Alessandro Del Re. La sezione attribuisce al ’Miglior Film’ un premio di 3.000 euro e al ’Miglior film per l’innovazione cinematografica’ un premio di 2.000 euro. il Premio Casa Rossa (di 5.000 euro) verrà assegnato da una giuria di 20 giovani studenti di cinema, "per avvicinare alla sala e dare voce al nuovo pubblico del cinema italiano indipendente". Il ’Premio Casa Rossa per Miglior Film’ e il ’Premio Casa Rossa per la migliore attrice dell’anno’ (attribuito ieri a Linda Caridi) sono realizzati come lo scorso anno da Le Casine - EnAIP Cesena - EnAIP Rubicone. Subito dopo la premiazione si terrà la proiezione del cortometraggio per il cinquantenario di EnAIP Cesena, realizzato dai ragazzi e dalle ragazze di EnAIP Rubicone, con la supervisione di Manuel Delvecchio. Poi sarà proiettato il film di chiusura: Billy di Emilia Mazzacurati. Il film con Matteo Oscar Giuggioli, Carla Signoris, Giuseppe Battiston e la partecipazione di Alessandro Gassmann, presentato in anteprima assoluta, sarà introdotto al pubblico in sala dalla regista e dagli interpreti Giuseppe Battiston, Matteo Oscar Giuggioli, Benedetta Gris e dai produttori Paola e Francesco Bonsembiante. Billy, prodotto da Jolefilm con Rai Cinema uscirà nelle sale cinematografiche dal 1° giugno distribuito da Parthènos. Si è tenuta venerdì la premiazione dei vincitori dell’iniziativa (in)emergenza, in collaborazione con Cinecittà e Cineporto Emilia-Romagna.