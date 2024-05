Il Bellaria Film Festival chiude con oltre 9mila spettatori

L’edizione 2024 del Bellaria Film Festival chiude con numeri positivi: 86 i film in programmazione, di cui 27 anteprime mondiali e 14 nazionali. Rispetto alla scorsa edizione sono stati venduti circa 2mila biglietti in più su tre sale. Gli accrediti sono stati il 40% in più, di cui circa trecento ai residenti. Questo il bilancio conclusivo della rassegna che domenica scorsa, al cinema Astra, ha incoronato i vincitori della 42esima edizione. Oltre 9mila persone hanno partecipato alle proiezioni, agli eventi, tavole rotonde. Da ricordare la giornata dedicata all’industry e gli incontri con gli autori. Il premio Casa Rossa per il miglior film italiano è stato attribuito a Tommaso Santambrogio per il film Gli oceani sono i veri continenti. Menzione speciale a Patagonia di Simone Bozzelli. Il premio Casa Rossa per il miglior film internazionale è invece andato a Maria Gisèle Royo e Julia de Castro per On the go. La giuria ha assegnato una menzione speciale ad Animal di Sofia Exarchou. Vincitore del concorso Gabbiano come miglior film è Ludendo docet di Luca Ferri. Sempre all’interno del concorso Gabbiano la giuria ha attribuito il premio ’miglior film per l’innovazione cinematografica’ a Horkos di Marta Anatra. A trionfare nel concorso ’3 Minuti A Tema Fisso’ è stato il cortometraggio Something We Forget to Remember di Valentina Manzoni, mentre il premio per la miglior regia è andato 30 anni in 3 minuti di Federico Cammarata e Filippo Foscarini. Il premio della critica è stato attribuito a Héléna Klotz per il film Spirit of Ecstasy, mentre il premio MyMovies è stato vinto da Mycelia di Alessandra Stefani. Infine, il premio Oxilia 10 va al mediometraggio Horkos di Marta Anatra e al cortometraggio Impressio in urbe #3 - Brescia di Giuseppe Spina e Giulia Mazzone.