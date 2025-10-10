Il Bellaria film festival si rilancia tra anteprime, eventi e tanti ospiti

Dopo l’ultima edizione baciata dal successo (con 18mila presenze in cinque giorni, il 50% in più di biglietti e accrediti rispetto al 2024) il Bellaria film festival si prepara già alla prossima. La 44esima edizione si terrà dal 6 al 10 maggio 2026, consolidando il territorio come laboratorio permanente del cinema indipendente italiano. Organizzato dal centro Approdi e diretto da Sergio Canneto, il festival conferma la formula che unisce visione artistica e concretezza industriale.

"Vogliamo un festival che possa essere, sempre più, una factory — spiega Canneto — Uno spazio di libertà, dove le idee si trasformano in processi e le generazioni dialogano per immaginare nuovi scenari tra creatività e mercato". A testimoniare il valore del progetto sono i protagonisti che negli ultimi anni hanno scelto Bellaria. L’edizione 2025 ha visto sul palco Luca Marinelli, i Manetti Bros e Maura Delpero, regista oggi ai vertici del cinema italiano grazie al film Vermiglio, vincitore di 7 David di Donatello, tra cui miglior film e miglior regia. Un successo che racconta di quanto il festival sappia individuare e accompagnare talenti destinati a lasciare il segno. Ma Bellaria non è soltanto una passerella: è anche cantiere di formazione. Così è nato nel 2023 il progetto (In)Emergenza, ideato insieme a Cinecittà per sostenere giovani filmmaker nella fase cruciale della postproduzione. "Poter offrire loro le stesse competenze e strutture usate da registi come Tim Burton o Luca Guadagnino — sottolinea l’amministratrice delegata di Cinecittà, Manuela Cacciamani — significa dar loro la possibilità di entrare davvero nel mercato, con strumenti concreti". I risultati lo confermano: Waking Hours (protagonista al Bff 2024) è approdato alla Settimana della critica di Venezia, mentre Nella colonia penale (Bff 2023) ha debuttato al festival di Locarno. Dopo la ‘marea rosa’ dell’ultima edizione — con oltre il 70% dei film diretti da donne — anche il 2026 continuerà a puntare uno sguardo sempre più plurale e inclusivo. Coinvolgendo tanti luoghi della città.

"Non è una scelta di facciata — osserva il sindaco Filippo Giorgetti — ma un messaggio concreto: il festival deve vivere la città e farla vivere". Le proiezioni si terranno tra il cinema Astra, il Palazzo del turismo e le piazze cittadine, con anteprime, incontri e concerti. Confermati i concorsi ’Casa rossa’ e ’Gabbiano’, che nel 2025 hanno premiato Real di Adele Tulli e Così com’è di Antonello Scarpelli, insieme ai riconoscimenti San Patrignano e Castello Benelli. Una kermesse per mostrare che il futuro del cinema indipendente, in Italia, passa anche da Bellaria.

Aldo Di Tommaso