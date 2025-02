Proseguono gli appuntamenti gratuiti di promozione della salute organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Lunedì è in programma a Riccione, nel Centro buon Vicinato Colle dei Pini, "Emozioni in equilibrio", impariamo come funzionano e cosa sono le emozioni e come impegnarci a raggiungere il benessere psicologico. Talvolta alleate, talvolta ostacoli, le emozioni hanno un ruolo importante nella nostra vita: ma come mai alcune volte è difficile gestirle? L’incontro si svolgerà dalle 15 alle 17 ed è rivolto in particolare alle persone con patologie croniche.