Il benessere? Sonno, ring e tanto ghiaccio

di Rita Celli

Chi dorme non piglia pesci ma può mettere su un fisico da paura. Lottare contro se stessi sul ring o sconfiggere temperature glaciali sono le ultime tendenze per mettersi in forma in vista dell’estate. Manca meno di un mese all’apertura del salone del fitness di Italian Exhibition Group, e le curiosità già non mancano. Sonno, ghiaccio e ring sono gli ultimi trend che potranno essere testati di persona a Riminiwellness dall’1 al 4 giugno, con un format ancora più evoluto: ’The Wellness experience show’. Il più ricercato è il Bodyfly sleep training: una nuova forma di allenamento che si esegue prima e dopo il sonno, con un kit speciale.