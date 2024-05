Il Bhutan è un esempio da seguire

Il Bhutan è il paese più felice al mondo secondo la Fil, ma cos’è la Fil? E perché questa nazione viene considerata così felice?

Il Bhutan è un piccolo stato, immerso nei monti dell’Himalaya, con ben venti cime che superano i 7.000 metri ed è situato tra India e Cina.La sua storia, conosciuta da pochi, è particolarmente affascinante: nel 1972 il futuro re, Jigme Singye Wangchuck, decise di differenziare il futuro del Bhutan da quello delle altre nazioni; infatti questo re si accorse che tutti i Paesi puntavano sempre di più alla ricchezza e allo sviluppo economico, ma questi aspetti si realizzavano solo per una parte della popolazione e molte persone rimanevano in condizioni di miseria. Così il sovrano decise di introdurre la Fil, ovvero la Felicità interna lorda, che mirava alla felicità, senza tenere conto dei beni materiali o del denaro, ma considerando altri principi e cercando di portare tutti gli abitanti allo stesso livello di benessere. Secondo questo criterio, l’economia, così come la vita di tutti i giorni, deve essere rispettosa nei confronti dell’ambiente. Infatti i bhutanesi hanno applicato una filosofia per la quale cercano di stare in armonia con la natura; ad esempio, ogni volta che tagliano un albero, ne piantano subito un altro. Per raggiungere tale scopo seguono le regole del buddhismo, che accompagna il popolo fin dal VII secolo e che ha aiutato ad unificare i bhutanesi. La Fil è nata anche per tutelare la cultura buddista e in particolare i templi, come il National Memorial Chorten, situato nella capitale Thimphu, ricchissima di siti culturali. Per dimostrare lo spirito pacifico del Bhutan, possiamo prendere come esempio questa città, che non ha neanche un semaforo.

Questo, per noi studenti, potrebbe essere un modello al quale ispirarsi nel futuro, per poter capire che il vero valore non sta nei beni materiali, ma nei sentimenti e nel rapporto con l’ambiente. Sarebbe bello se i principi del Bhutan si potessero applicare anche in Italia, in Europa e in tutto il mondo, ma questo ci sembra un’utopia irrealizzabile, infatti pensiamo che i Paesi più avanzati non rinunceranno mai al loro modello di sviluppo basato sul valore dei soldi e sul danneggiamento dell’ambiente. Questo è dimostrabile dal fatto che gli stati europei hanno creato un loro indicatore di felicità, ovvero il world happiness report, che è distinguibile dalla Fil per il semplice fatto che tra i suoi criteri compare anche il pil pro capite. Voi che ne dite, pensate che sarebbe bello realizzare un modello di sviluppo come quello del Bhutan?

Andrea Esposito,

Luca Gambetti, Perla Guglielmi, Kejsi Lika,

Beatrice Marchi 3 A