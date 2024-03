Il bidone intelligente che segnala quando è pieno

E’ arrivato e già funziona il ’cestino smart’. Si tratta di un contenitore per piccoli rifiuti di nuova concezione, alimentato a energia solare e capace di segnalare il proprio grado di riempimento. Ha una capienza fino a 5 volte maggiore rispetto allo standard ed è stato collocato in zona porto. Un contenitore solare e intelligente, installato in via sperimentale in accordo con Hera ed espressamente dedicato alla raccolta dei cosiddetti rifiuti da passeggio, come scontrini, biglietti dell’autobus già utilizzati, involucri di snack.