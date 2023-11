Il bilancio comunale. Le tasse non aumentano. L’incognita dei tagli: "Meno soldi da Roma"

di Giuseppe Catapano

I conti tornano. E torneranno anche se i tagli del governo diventeranno realtà. La giunta comunale ha dato il via libera al bilancio di previsione 2024: una manovra da 217 milioni di euro in spesa corrente e 90 di investimenti (articolo sotto) che passerà nelle prossime settimane all’esame del Consiglio comunale con l’obiettivo di arrivare all’approvazione entro Natale. Un bilancio "ambizioso che coniuga lo sviluppo all’oculatezza del buon padre di famiglia" osserva il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Solido" – è l’istantanea dell’assessore al Bilancio, Juri Magrini – tanto da reggere all’urto dei possibili tagli che arriveranno da Roma con la legge di bilancio nazionale, stimati in 2,3 milioni. Tre le priorità: sviluppo economico, nessun aumento tributario, investimenti sul sociale.

CALA IL DEBITO

Al 31 dicembre 2024 sarà ridotto di 19 milioni rispetto all’inizio del mandato passando dai 73 milioni di ottobre 2021 a 54. "E nei dieci anni precedenti – dice il sindaco – il debito era già stato dimezzato, se si considera che nel 2011 era di 140 milioni".

LE IMPOSTE

"Non ci sarà alcun aumento dei tributi comunali" avvertono Sadegholvaad e Magrini. Saranno mantenute le aliquote di Imu e Tari e le agevolazioni a favore di famiglie e imprese. Confermate anche la soglia di esenzione e la rimodulazione delle aliquote dell’addizionale Irpef, tributo che spetta a 113mila riminesi: la soglia di esenzione per redditi sotto i 16 mila euro fa sì che siano quasi 59mila i cittadini che non pagheranno il tributo, mentre la revisione delle aliquote introdotta nella scorsa manovra ha comportato una riduzione del tributo rispetto al 2022 per 48mila riminesi.

WELFARE E SCUOLA

È la voce più corposa dell’impegno dell’ente, per circa il 40% della spesa corrente complessiva prevista per il 2024. Quasi 40 milioni sono destinati a garantire i diritti per i minori, le famiglie, gli anziani e il sostegno alla disabilità: proprio in questa voce ricade la conferma della gratuità e del sistema di abbattimento delle rette per gli asili nido.

SICUREZZA URBANA

Il peso nella spesa corrente è di oltre 13 milioni. Nel 2024 è prevista l’assunzione di 30 agenti di polizia locale.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Confermato il programma Sise che mette in campo incentivi ed agevolazioni a sostegno delle attività imprenditoriali del territorio.

TURISMO

La novità della manovra riguarda l’adeguamento delle tariffe dell’imposta di soggiorno, ferme al 2018. Le maggiori entrate derivate – circa 3 milioni di euro a fronte di un gettito da imposta ipotizzato che si aggira sui 12,5 milioni – saranno destinate ad investimenti straordinari sulla città. "Ci saranno – spiega Sadegholvaad – massicce campagne di promozione internazionale incrociando i piani di sviluppo di altri soggetti pubblici e privati come l’aeroporto ‘Fellini’ e Ieg, il potenziamento del trasporto pubblico, un adeguato livello di manutenzione del verde urbano e il sostegno ai grandi eventi". Sul fronte delle statistiche turistiche, a fine 2020 i pernottamenti erano 3,9 milioni, saliti nel 2021 a 5,2 e lo scorso anno a 6,4. Quest’anno si sfiorano i 7 milioni e "nel 2024 l’obiettivo è quello di avvicinarci ulteriormente, al netto del mercato russo completamente annullato dal conflitto bellico, ai livelli pre-pandemici".

CONTRASTO ALL’EVASIONE

Un’attività che ha portato in 5 anni al recupero di circa 54 milioni, reinvestititi nella rigenerazione urbana e nel potenziamento dei servizi alla comunità. Si prevede per il 2024 di recuperare – tra Imu, Tari, Imposta di soggiorno e Ici non versate – una somma pari a 8,6 milioni di euro, portando a quasi 54 milioni i tributi recuperati negli ultimi cinque anni.

LA BOLLETTA ENERGETICA

Resta alta l’attenzione sul fronte della razionalizzazione della spesa legata ai consumi energetici. Attraverso queste azioni, nel corso del 2024, si stima un risparmio rispetto alla spesa sostenuta nel 2022 di quasi 4 milioni di euro.