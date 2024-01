Il bilancio degli incidenti. Aumentano i pirati stradali

Incidenti in calo, pirati della strada in aumento. Bilancio in chiaroscuro quello dei sinistri stradali nel 2023 tracciato dal Nucleo infortunistica della polizia locale. Tra le principali cause di incidenti stradali l’alta velocità, la distrazione e la perdita di controllo del mezzo, il cambio brusco di direzione, la mancata precedenza o il mancato stop all’intersezione. Nell’anno che si è appena concluso sono stati 1.301 i sinistri contro i 1.360 del 2022, di cui 3 mortali (uno in meno dello scorso anno), 685 con feriti, 613 senza feriti con soli danni a cose.

Le violazioni più ricorrenti in concomitanza di sinistri sono il ’mancato controllo del veicolo’, quelli causati soprattutto da velocità e distrazione, con 339 violazioni accertate; il cambiamento di direzione come nei casi in cui il conducente ‘taglia la strada’ in modo repentino, con 147 violazioni accertate; la mancata precedenza all’intersezione con 158 violazioni, il mancato stop all’incrocio con 49 violazioni, la mancata precedenza a destra con 42 casi e la velocità pericolosa all’intersezione con 43 rilevazioni accertate negli incidenti. Sale purtroppo il numero delle omissioni di soccorso: nel caso di incidenti senza feriti 63 casi nel 2023, mentre quelli di ’fuga e omissione di soccorso’ in presenza di feriti, reato penale, nel 2023 è stato notificato a 30 persone (contro le 27 del 2022). In particolare, dei 3 incidenti mortali che si sono verificati nel 2023, sono stati due quelli in cui si è verificata anche la fuga e l’omissione di soccorso.

Sono stati 25 gli incidenti stradali aggravati dalla guida in stato di ebbrezza, in calo rispetto ai 31 del 2022.

Più difficile contestare l’uso del telefonino in un sinistro causato da distrazione, in quanto è necessario fare verifiche più approfondite per dimostrare il collegamento dell’apparecchio nel momento o poco prima dell’impatto. Ma il ’vizietto’ è causa di tanti gravi incidenti.

"Nonostante la capillare attività di prevenzione – dichiara l’amministrazione comunale – non diminuiscono purtroppo i comportamenti sbagliati, come l’eccessiva velocità o la distrazione o la guida in stato di ebbrezza". Nel 2023 i controlli alcoolimetrici sono notevolmente aumentati, 3.991 complessivamente, +1.455 rispetto all’anno precedente, con 354 sanzioni penali (+202), 361 sanzioni amministrative (+237) e complessivamente 636 patenti ritirate (+398). Il Comune conferma l’attenzione anche ai casi dove chi ha causato l’incidente si è dato alla fuga, senza prestare soccorso alle persone eventualmente ferite, commettendo così anche i relativi reati di fuga e omissione di soccorso. "Questa attività – conclude Palazzo Garampi – grazie anche al supporto della tecnologia fornita dagli impianti di videosorveglianza, ha permesso di individuare nel 2023 oltre 10 conducenti fuggiti e responsabili di incidenti, anche dall’esito mortale. Con la nuova centrale radio operativa appena inaugurata abbiamo affinato gli strumenti tecnologici che ci consentono di mantenere alta l’attenzione su questi reati".