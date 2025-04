Il Birrodromo prepara il bis: "Pronti ad aprire un secondo locale. Vogliamo riqualificare l’intera zona"

Rimini, 2 aprile 2025 – Aprire un locale lì, a tanti, sembrava un azzardo. Ma alla fine la scommessa l’hanno vinta loro. In tre anni il Birrodromo (inaugurato il 7 aprile del 2022) è diventato uno dei locali più frequentati dai riminesi. E ora i titolari Lorenzo Carigi, Fabio Ubaldi, Paolo Amadei sognano di ’allargarsi’ ancora, aprendo un secondo ristorante proprio lì a fianco. Sì perché Start Romagna, proprietaria del parcheggio Clementini e degli edifici dell’area, compreso quello dove è stato realizzato il Birrodromo, ha deciso di concedere un affitto un altro stabile, chiuso da tanti anni. Si tratta di un capannone di 250 metri quadrati sul lato del parcheggio vicino a via Roma. Lo scorso novembre Start Romagna ha avviato una manifestazione d’interesse per dare in affitto l’immobile. Le proposte andavano presentate entro il 10 dicembre, e l’unica pervenuta è stata proprio quella presentata dalla società che gestisce il Birrodromo a Rimini.

"Abbiamo un progetto di riqualificazione importante – conferma Carigi – che è ora al vaglio di Start Romagna. Nulla è stato ancora deciso e la manifestazione di interesse non era vincolante: Start potrebbe anche ripensarci e decidere di non dare più in affitto l’immobile". Se invece – come pare – l’operazione andrà in porto, i soci del Birrodromo sono pronti a investire. "Di sicuro, il nuovo locale non sarà un Birrodromo bis. Abbiamo in mente di realizzare un ristorante diverso e complementare all’offerta del Birrodromo. Ma soprattutto vogliamo portare avanti la riqualificazione dell’area. Questo è uno degli aspetti fondamentali della proposta che abbiamo presentato a Start. Dal 2022 quella zona è diventata, anche grazie al Birrodromo, molto più sicura e frequentata. E i residenti ci ringraziano perché la situazione è migliorata".

Carigi e gli altri soci non si sbilanciano oltre visto che "ancora non c’è nulla di sicuro". Quello che è certo è che "servirà un investimento importante, nel caso, per realizzare il nuovo ristorante". Per il Birrodromo c’è voluto un milione di euro. Per questo la spesa potrebbe essere superiore.