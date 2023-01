Il blackout ha lasciato al buio oltre 400 famiglie "Per riparare il guasto installato un cavo ‘volante’"

Una soluzione tampone per far fronte al maxi blackout che nei giorni scorsi – peraltro non è stata la prima volta – ha spento letteralmente la luce a Bellaria monte, nella ’zona Belvedere’, quella delle lunghissime strade traverse di via Giovanni XXIII, vicino al cimitero di Bellaria. Il problema alla rete elettrica ha lasciato al buio circa 400 famiglie, poco meno di un migliaio di persone. "Sono stati gli stessi tecnici di Enel a chiamarmi – racconta il sindaco Filippo Giorgetti – per spiegarmi come sono riusciti a isolare il guasto. Inoltre hanno aggiunto che l’azienda provvederà a bypassare la linea interrotta con un cavo elettrico aereo provvisorio, in attesa di risolvere definitivamente il problema, che è stato sì individuato ma non ancora localizzato con esattezza".

Per farlo, i tecnici dell’Enel interverrano la prossima settimana. "Mi hanno spiegato – contiua Giorgetti – che si tratta di una cavo che faceva massa, causando il blackout, ma che risultava problematico anche per le attuali condizioni meteo, individuare il guasto. Per farlo sarà necessario verificare tutta una serie di centraline e di collegamenti che in parti sono interrati, quindi un lavoro che richiede necessariamente un certo tempo. Per questo è stata fatta la scelta di bypassare il cavo che va in tilt con un cavo provvisorio volante".

Per il momento dunque è stata ripristinata l’elettricità nell’intera area. Una nuova interruzione, della quale verrà dato avviso preventivo ai residenti, è prevista per il momento in cui si dovrà procedere con il ripristino della situazione ’ordinaria’, nella prossime settimane.