Il blackout lascia hotel e ristoranti al buio

Sono le 20,30 di venerdì sera, in una caldissima serata a due passi dal mare a Misano quando cala il buio su hotel, locali e negozi. "Il blackout è arrivato quando i clienti erano ancora a tavola, per cena – attacca il presidente di Federalberghi Misano, Massimo Leardini –. Da quanto ci è stato riferito c’è stata una persona che è rimasta bloccata in ascensore e si è riusciti a liberarla prima che tornasse l’energia elettrica. Abbiamo anche chiamato gli amministratori del Comune per cercare di sistemare il guasto il prima possibile. Capisco che in questi giorni di caldo estremo con i condizionatori accesi ci sia un consumo considerevole di energia elettrica, ma non è pensabile rimanere al buio in questo modo". Diversi gli alberghi coinvolti, tutti nella zona tra via Repubblica e via dei Platani. "Siamo nell’area centrale della zona mare – riprende il presidente –. E purtroppo non è la prima volta che capitano disservizi. Già in luglio, quando le temperature erano molto alte, c’erano stati cali di potenza significativi e problemi anche a monte della ferrovia. In queste condizioni le schede elettroniche di condizionatori e altri elettrodomestici si rompono, e sono danni da migliaia di euro per le attività". Per albergatori e operatori della zona quello di venerdì sera è stato un déjà- vu. Già un paio di anni fa si era verificato un blackout con dimensioni maggiori nell’area centrale. "Allora ricordo che l’intervento fu lento perché dovette arrivare una squadra da fuori provincia – riprende Leardini –. In seguito vennero fatti lavori sulle linee. Questa volta l’intervento è stato più veloce. Dopo un’ora e mezzo è tornata la luce. Ma va rimessa mano alle linee. Non è possibile finire al buio in questo modo".

