Il bombardamento e i giorni vissuti nelle grotte. Nonna Anna non ha mai dimenticato quella paura

Dall’estate del 1944 alla primavera del 1945 il fronte si arrestò sulla Linea Gotica. Fu lì che la vita dei civili fu segnata in modo indelebile. Nonna Anna aveva 11 anni. Il peggio arrivò dopo l’armistizio, quando i raid aerei rasero al suolo Rimini. Nonna era in un campo sotto casa mentre bombardavano. Si era riparata sotto una cappella colpita da una bomba. Ricorda le urla della madre e i colpi di mitragliatrice che uccidevano una donna in un campo. La sua casa fu presa dai tedeschi e lei e i suoi si trasferirono con altri sfollati nelle grotte del paese. Vissero lì per settimane a lume di candela, in pessime condizioni, con poco cibo, dormendo sulla paglia. Il 21 settembre ‘44 Rimini fu liberata. I Gurkha provarono a liberare Montebello, ma furono decimati. Il giorno dopo gli alleati bombardarono il paese, ma i tedeschi scapparono. Allora le notizie circolavano con il passaparola, pochi avevano le radio. Oggi nonna ha 91 anni, non ricorda molto degli ebrei, ma non ha dimenticato la paura dei bombardamenti. In quegli anni era solo una bambina. La guerra le ha tolto le gioie dell’infanzia e la possibilità di andare a scuola, che per lei era molto importante.

Virgilio Montironi 3 F