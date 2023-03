"Il bonus trasporti per pochi: così non va"

Torna il bonus trasporti da 60 euro, cambia però la platea poiché la fruibilità ora si restringe alla fascia di popolazione con un reddito complessivo di 20mila euro, e non più di 35mila euro come nel 2022. Stanziati dal governo per l’incentivo 100 milioni di euro. Il bonus lo si potrà richiedere per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico regionale, interregionale e locale e per i servizi del trasporto ferroviario nazionale. Nel 2022 si poteva ottenere l’incentivo più volte durante l’anno (ma non più di una volta al mese), fino all’esaurimento della dotazione finanziaria. Da quest’anno, spiegano gli esperti, il bonus potrà invece essere richiesto solo una volta, entro il 31 dicembre 2023. Regolamentato nei giorni scorsi tramite decreto interministeriale il bonus, prima di diventare operativo, dovrà passare al vaglio della Corte dei conti. Di conseguenza le tempistiche per la sua operatività effettiva si allungheranno di molto. Per accedere all’incentivo, va compilata un’apposita richiesta attraverso la piattaforma www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, e servono Isee e codice Fiscale.

La misura ha sollevato non poche critiche, perché escludendo un’ampia fascia della popolazione, perde il suo valore di incentivo per l’utilizzo dei mezzi pubblici. E per Graziano Urbinati, presidente di Federconsumatori Rimini, avrà un impatto molto negativo sulle famiglie: "Abbiamo già tanti problemi con il costo del carburante e l’aumento dell’inflazione. Tante famiglie riminesi soffrono questi aumenti". Senza dimenticare che "incentivare l’uso dei trasporti pubblici è fondamentale per il risparmio e l’ecologia". Per Urbinati "i bus e gli altri mezzi pubblici sono trasporti collettivi da incentivare. Quindi il bonus va bene, ma non va bene aver abbassato la soglia di chi ne può usufruire, abbassandola a 20mila euro di reddito mentre prima era di 35mila euro. Questo non aiuterà di certo a stimolare l’impiego dei mezzi pubblici". Intanto Genova sta già sperimentando la gratuità della metropolitana e a Bari gli abbonamenti annuali per i bus ono stati fortemente ridotti.

Andrea G. Cammarata