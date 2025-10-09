Il boom dei congressi: "Siamo sempre sold out ci serve un altro Palas. Lo faremo in zona mare"

Un solo Palacongressi "a Rimini non basta più. Ce ne serve un altro, nella zona mare". Non è solo un’idea, ma un progetto concreto quello che Jamil Sadegholvaad ha deciso di rilanciare ieri, nel primo giorno del Ttg e dopo la notizia che il Food marketing festival, l’evento di Giuliano Lanzetti che richiamerà 4mila ristoratori, quest’anno si farà a Pesaro perché al Palas di Rimini è tutto pieno.

Un divorzio che brucia? "Conosco bene Giuliano Lanzetti, imprenditore vero – per certi versi geniale – e ‘uomo del fare’. Capisco la sua decisione per il 2025 e il mio auspicio è che già per l’anno prossimo la manifestazione possa tornare a Rimini. Ne sarebbero felici sia Lanzetti che gli amministratori del Palas. Non è un addio il suo, bensì un arrivederci. E che solleva quello che definisco un ’bellissimo problema’".

Il Palacongressi oggi non riesce a soddisfare tutte le richieste, come dimostra il caso del Food marketing festival. "Esattamente. Nonostante tutte le cassandre durante la pandemia, da tre anni a questa parte a Rimini il settore congressuale, così come quello fieristico, sta avendo un impulso eccezionale. E il Palas è già sold out di qui fino a tutto il 2026. La soluzione è dotarci di una seconda struttura per i congressi, per incrementare gli spazi. Chiamiamolo pure un Palas 2. E la mia idea è che debba sorgere al mare nell’area tradizionalmente più turistica".

Un’idea, o c’è qualcosa di più? "Ci stiamo già lavorando. Per il Palas 2 in zona mare stiamo valutando diverse ipotesi. Come ho detto anche lunedì, alla presentazione del nuovo Mode Hotel di Mauro Santinato, non ho dubbi sul fatto che il secondo Palacongressi vada realizzato nella zona più turistica. Una convinzione che mi sono fatto proprio registrando l’interesse da parte degli operatori. È lì che ci serve una nuova struttura congressuale, che possa essere di appoggio ai tanti nostri alberghi e, tramite la destagionalizzazione, alimentare altri effetti virtuosi".

Quali? "Un Palas in zona mare può spingere la riqualificazione degli hotel e aumentare la qualità e la sicurezza del lavoratori. Più alberghi aperti tutto l’anno significa creare più posti di lavoro".

I tempi per il Palas al mare? "Noi ci stiamo muovendo. Intanto lavoriamo perché l’evento di Lanzetti possa tornare a Rimini nel 2026. E iniziamo già a mettere le basi per un’operazione più strutturale con il nuovo Palas al mare, che metta ancora più carburante nella macchina della nostra ospitalità. L’obiettivo è una Rimini che sia capitale del turismo per 12 mesi l’anno. Il Parco del mare, la riqualificazione della spiaggia, la nuova arena della Fiera e tutto il lavoro che stiamo portando avanti sulla cultura e sugli eventi, anche sportivi, vanno in quella direzione".