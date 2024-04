Il boom del bio. Terreni privati agli agricoltori

Scadrà il 30 aprile il termine per la presentazione delle domande per il reperimento di terreni fondiari agricoli di proprietà privata da cedere in subaffitto agli agricoltori. "Per tutti coloro che sono interessati a richiedere maggiori informazioni – dicono dalla segreteria di Stato al Territorio – si invita la cittadinanza a prendere visione del bando pubblicato sul portale dei Servizi della Pubblica amministrazione alll’indirizzo: www.gov.sm. "Nei prossimi giorni – spiega il segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti – verrà presentato il primo vino bianco ‘Biancale’ interamente biologico. Ad oggi, sono numerosi gli agricoli che operano in regime biologico e tale percentuale è destinata a crescere visto il forte interesse manifestato da molti operatori del settore agricolo all’avvio delle procedure per la conversione da agricoltura tradizionale a quella biologica". L’intenzione della Segreteria è quella di ampliare il suolo agricolo, perché ritenuto fondamentale per l’approvvigionamento alimentare e per la produzione dei prodotti di qualità che San Marino intende far conoscere in tutto il mondo e, per far ciò, si rende necessario chiedere la disponibilità ai proprietari dei terreni privati incolti, offrendo loro, ogni tipo di garanzia circa il fatto "che lo stesso terreno potrà essere restituito in qualsiasi momento il privato ne faccia richiesta".