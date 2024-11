Il boom della "fiera delle fiere": San Martino chiude con 130mila presenze in tre giorni

Una carica di 130mila visitatori ha invaso Santarcangelo di Romagna durante la fiera di San Martino. Ampia partecipazione anche agli eventi, in particolare alla 55esima Sagra nazionale dei cantastorie che ha visto la partecipazione di Elio Biffi dei Pinguini tattici nucleari, accanto a Sandra Boninelli. Oltre 40 concorrenti al Palio della piada, con i bimbi premiati con un buono gelato, e la vincita tra i giovani di Chiara Giacomini, premiata con una cena per quattro persone. Vincitrice assoluta del palio è stata Sara Orlandi, che ha ricevuto in premio un mattarello con portamattarello e un prosciutto. Bottega 50 ha ricevuto invece la targa celebrativa e il sigillo da imprimere sulle piadine con le corna, simbolo di San Martino. Duemila i braccialetti consegnati ai bambini, per non perdersi tra la folla.

"San Martino si conferma la fiera delle fiere – dice il sindaco Filippo Sacchetti – non solo di Santarcangelo, ma della Romagna. I numeri ci parlano di 130mila presenze in tre giorni, un successo straordinario per cui ringrazio gli organizzatori e le forze dell’ordine che hanno garantito sicurezza in una città che ha quintuplicato il numero della sua popolazione per un lungo weekend. Piada, salsiccia, cipolla, castagne e cagnina, cantastorie e corna sotto l’Arco hanno creato il mito della fiera dei Becchi, l’hanno fatta conoscere e apprezzare in tutta Italia e nel mondo e hanno reso San Martino la vera fiera della Romagna". "Siamo consapevoli che un evento da 130mila persone crei fisiologicamente dei disagi – conclude l’assessore alle attività economiche e alla sicurezza, Luca Paganelli – ma abbiamo fatto del nostro meglio per contenerle. Ringraziamo la polizia locale con il comandante Daniele Del Fabbro. Continueremo a lavorare in questa direzione".