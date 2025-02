Il boom di Pasqua ‘sposta’ i tedeschi

L’effetto Pasqua fa ‘traslocare’ i tedeschi del Beach Line festival. L’evento di beach volley che ogni anno richiama nel periodo pasquale oltre un migliaio di atleti dal Nord Europa, a partire dai paesi di lingua tedesca, quest’anno non si svolgerà più a Pasqua. Ma prima.

"Ci aspetta per il periodo che parte proprio con la Pasqua – premette la sindaca Daniela Angelini – un momento importante e intenso per il quale stiamo lavorando con costanza. Avremo i giorni della Pasqua (che cade domenica 20 aprile ndr) a cui seguirà subito dopo il ponte del 25 aprile e a seguire ci sarà quello del primo maggio. Per la Pasqua resta come sempre l’incognita del meteo, ma le aspettative sono importanti come siamo molto ottimisti per il Beach line che nonostante le date anticipate rispetto alla Pasqua vede le iscrizioni andare molto bene". Il che ci porta a considerare due fattori: i turisti che vogliono mettere i piedi sulla sabbia e le camere degli hotel occupate.

Da tantissimi anni a questa parte i tedeschi del Beach line festival riempiono gli hotel. Ma questa volta, anche per una Pasqua ‘alta’, avrebbero rischiato di non trovare posto o di toglierlo ad altri vacanzieri. Inoltre dalla spiaggia si è alzata la voce di chi vorrebbe accogliere i turisti facendogli trovare nell’uovo stabilimenti pronti a offrire lettini e ombre, cosa impossibile con una distesa di centinaia di campi da beach volley per poter disputare il Beach Line Festival. "Le valutazioni fatte hanno portato ad anticipare la manifestazione".

Anche per il presidente della Cooperativa bagnini Diego Casadei "sarebbe stato molto complicato gestire a livello logistico un simile evento con le esigenze che vi possono essere in quel periodo negli stabilimenti. Così c’è stato un confronto e si è scelto di anticipare l’evento sportivo". A gestire l’organizzazione del Beach line festival è Promhotels che da anni costruisce una manifestazione su misura ai partecipanti garantendo svariate migliaia di presenze in città. Ma anche tra gli albergatori si è valutato di non concentrare ponti ed evento nel medesimo periodo. Il Beach Line festival dura una settimana. Facendolo partire con la Pasqua avrebbe impegnato anche il ponte del 25 aprile. Anticipandolo, invece, si avrà la garanzia di avere oltre un migliaio di atleti nella settimana che va dall’11 al 18 aprile.

Intanto in municipio stanno lavorando al palinsesto di iniziative e al progetto per la Pasqua. Ieri in giunta è passato l’atto di indirizzo politico che fissa gli eventi da marzo fino ad arrivare all’estate, dunque comprendendo la Pasqua. Per ora le bocche restano cucite su cosa verrà realizzato non solo per i giorni di Pasqua, ma per l’intero periodo dei ponti primaverili nell’ottica di aprire la stagione e avvicinarsi all’esate.

Andrea Oliva