Il borgo Mazzini in festa. Tra storia, guerra e arte sarà eletto il ‘sindaco’

Torna la festa del borgo Mazzini, tra le storie che custodisce questo luogo importante per Rimini, e il desiderio di contare in città, scherzando. La riedizione della storica festa vedrà anche la semiseria proclamazione del sindaco del borgo, come accadeva un tempo. Saranno tre giorni in cui oltre a divertirsi tra musica, balli, stand e food truck sono attese mostre, presentazioni e incontri. Da venerdì a domenica il borgo aprirà le sue porte ai riminesi. I cortili privati di via Saffi apriranno i cancelli. In quello della Casa del mobile saranno presenti una mostra di Lambretta e gli scatti di Sergio Catitti. Nel cortile al civico 37 saranno esposti altri veicoli d’epoca mentre al civico 43, nel cortile Balducci sarà allestita la mostra fotografica ‘Anime nel fango -L’alluvione in Romagna’ di Luca Giacomoni, mentre sabato e domenica il cantastorie Umberto Corsini interpreterà filastrocche in dialetto.

Prenderanno vita anche le strade del borgo con proiezioni di immagini della Rimini Sparita in piazza Mazzini e via Melozzo da Forlì, mentre la Ariminum Swing Band suonerà sia sabato che domenica per le vie del borgo. Sono previsti spettacoli di pizzica e le magie d’oriente tra danza del ventre, folclore arabo e danze fusion. Sul palco Mazzini già venerdì sera ci saranno Sergio Casabianca e Francesco Montesi. Sabato alle 10,30 del mattino sarà questo il luogo della messa all’aperto con il vescovo Nicolò Anselmi. Poi nel pomeriggio spettacoli e concerti dalle 17 fino a sera. Domenica sera si ride con il comico Andrea Vasumi. In via Melozzo da Forlì venerdì sera tocca all’orchestra Roberta Cappelletti mentre sabato ai Revolution Live band. Prima e dopo dj e musica, un programma che si ripeterà la domenica con i Moka Club alle 21 e nel pomeriggio dj set e la partecipazione del cantante Cricca. In via Covignano un palco per i bambini con animazione e musica. Da segnarsi il momento che riporterà il borgo al 28 dicembre del 1948, quando una bomba cadde in via Montefeltro uccidendo una trentina di riminesi che si trovavano nel rifugio della villa Cecchi-Bruttapela. Giorgio Biagini presenterà il libro che ne ripercorre i fatti, i personaggi dell’epoca, le testimonianze, venerdì alle 17 nella sala don Pippo della chiesa. Chi volesse riavvicinarsi a quel momento tragico della storia della città potrà anche visitare il luogo del rifugio. E’ stato infatti ricreato l’ambiente del rifugio nel punto esatto in cui si trovava ottant’anni fa, ma al livello del terreno. Un’occasione per vivere, con suoni e immagini, una pagina tragica per la città di Rimini. Nella sala Don Pippo si terranno conferenze d’arte. Infine la cena di Fratellanza con 50 persone in difficoltà individuate dalla Caritas.

Andrea Oliva