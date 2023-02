Il borgo piange Casadei, signore del dialetto

Giuliano l’attore e il poeta. Giuliano, che amava il dialetto e lo faceva amare alle nuove generazioni. Giuliano il cantastorie del borgo e della sua gente. Borgo San Giuliano piange la morte di Giuliano Casadei, spentosi sabato a 77 anni dopo una lunga malattia. "Perdiamo un fratello, per noi sei stato un maestro di vita", dicono commossi gli attori della Nova compagnia de Borg, che Casadei fondò nel 1998. Da allora la compagnia teatrale ha portato in scena almeno un nuovo spettacolo all’anno, riempiendo il cinema Tiberio a ogni replica. Allievo di Guido Lucchini, maestro del dialetto riminese, con cui ha lavorato tante volte, Casadei aveva portato il suo amore per il dialetto anche nelle scuole, in tv e sul web. Attore, e pure autore di poesie e ’zirudele’, sapeva parlare ai giovani e far apprezzare loro il dialetto. Ha lavorato una vita per Scm e fu uno dei primi tecnici, negli anni del boom dell’industria, a girare per il mondo. Instancabile anche come volontario, in parrocchia come al circolo Acli San Giuliano e al Campo lavoro missionario. "La sua verve era contagiosa – ricordano Stefano Tonini e gli altri del cinema Tiberio – La sua propensione al prossimo e per il bene comune travalicava il teatro e si riversava in tante realtà. La sua morte è una grande perdita per la nostra comunità e tutti quelli che gli hanno voluto bene, ma Giuliano ci ha lasciato un tesoretto che ci scalderà il cuore e continuerà a farci sorridere per gli anni a venire: le sue poesie, le foto di scena, i video delle commedie e dei suoi interventi in tv. A Giuliano dedichiamo l’ultimo travolgente applauso e un grande abbraccio alla famiglia". Casadei lascia la moglie e le due figlie, oggi alle 15 i funerali nella chiesa di San Giuliano.

Manuel Spadazzi