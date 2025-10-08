Il borgo Sant’Andrea. Tra natura e comunità

La tradizione si mischia con la contemporaneità, per riscoprire la bellezza del paesaggio urbano e il suo intreccio con la memoria. Da sabato fino a martedì 14, a Rimini torna la Festa del borgo Sant’Andrea, organizzata dalle Acli e dalla parrocchia San Gaudenzo. Giunta alla sua 13esima edizione, l’appuntamento porta in scena quattro giorni tra spettacoli, mercatini, incontri culturali, concerti e buon cibo. Il tema di quest’anno saranno ’Le Radici del Borgo. Tra natura e storia’, un invito a tornare alle origini. "Negli ultimi anni la città ha dato tanta importanza al suo rapporto con il territorio e proprio da qui siamo voluti partire – ha detto Sabrina Zanetti, direttrice artistica della festa –. IN quattro giorni racconteremo il rapporto tra ecologia e mondo naturale e urbano, recuperando il racconto di una Rimini che in molti non hanno neppure vissuto".

Grande attesa poi per i live sui due palchi in via Melozzo da Forlì e in piazza Mazzini. Tra gli artisti che verranno a Rimini anche Joe di Brutto (piazza Mazzini) e i Miscellanea Beat (via Melozzo) lunedì alle 20.45 e Federico Baroni (20.45) e Tonino3000 (21.30) a chiudere la festa, martedì sera sul palco di via Melozzo. Spazio anche agli incontri culturali nella sala don Pippo, come quello con Marco Bertozzi sul ’Cinema grattacielo’ (sabato alle 20.45) o su ’San Gaudenzo vescovo e martire’ (sabato alle 16.30). Nello stesso giorno saranno presentati anche i ’Progetti solidali per la Missione diocesana di Mutoko’ (alle 18). Non solo musica e spettacoli: nel borgo Sant’Andrea si torna in strada, o meglio nei cortili di via Saffi e Covignano, aperti per l’occasione al pubblico con mostre e laboratori artigiani. Infine il buon cibo con la cucina romagnola e del mondo, street food, vino e birre locali.

"Un momento in cui la città si può ritrovare, lavorando insieme sul senso di comunità, un aspetto che si sta perdendo – ha spiegato il sindaco Sadegholvaad durante presentazione dell’evento –. E’ bello valorizzare le nostre radici, usandole per guardare al futuro, senza logiche nostalgiche. E questo è il vero spirito della Festa del borgo Sant’Andrea, un pezzo della storia si Rimini".

Federico Tommasini