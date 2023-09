"Il Boss? Un faro nei magnifici anni Ottanta"

"Gli springsteeniani sono un popolo a parte, capaci di raduni oceanici solo per la voglia di stare insieme e condividere la passione per il Boss". Con queste parole Luca De Gennaro, voce di Radio Capital, grande esperto del mondo musicale, ha partecipato ai Glory Days in veste di scrittore, presentando il suo libro Pop Life-1982-1986 i 5 anni d’oro della musica in cui il menestrello del New Jersey fa la parte del leone. Il raduno, che ha accolto in città centinaia di fans provenienti da tutta Italia ed Europa per assistere a 4 giorni di eventi sotto il segno del Boss, si avvia alla conclusione oggi, registrando un grande successo di presenze, in tutte le location sparse in città. Alla Biblioteca Gambalunga De Gennaro ha presentato il suo libro.

Che importanza ha la musica di Springsteen in questo lavoro?

"Pop Life è nato da uno spunto sui social, dove si dibatteva quali fossero gli artisti musicali che hanno segnato gli anni ‘80. In particolare, si rifletteva sul fatto che i migliori album, i famosi best seller che erano in vetta alle classifiche, erano frutto di artisti che sembravano aver raggiunto il massimo negli anni Settanta, come Bruce Springsteen. Non mi sento uno scrittore ma io c’ero, e posso testimoniare che è stato un periodo d’oro".

E Io c’ero! è anche il titolo di un suo Podcast molto ascoltato.

"Testimone consapevole ed entusiasta, io c’ero e posso dire che ho vissuto quegli anni andando ai concerti e toccando con mano quel che succedeva sul palco e anche fuori. Non c’era internet, non c’erano aspettative, non sapevi nulla della possibile scaletta. La prima volta che ho visto dal vivo Springsteen, nel 1981 a Zurigo, ci sono andato con la carta d’identità scaduta, è stata un’avventura formidabile, Ecco perché ho creato questo podcast, perché posso dire che io c’ero e posso dare un taglio diverso al ricordo, al personaggio, all’evento".

Cosa prova ai Glory Days?

"Mi sento a casa, ci sentiamo a casa noi amanti del Boss, in poche parole direi che lo stare insieme è un po’ la cifra del festival. Qui si respira tutta la forza che un pubblico trasversale e transgenerazionale del Boss assorbe e poi sprigiona in questi raduni".

La Romagna è rock?

"L’Emilia-Romagna è la regione d’Italia più rock di tutte. Se si pensa alla sua storia musicale, alle band, ai rocker nati qui. Non riesco a separare i due territori: Il rock si respira anche nei locali, nella gente, nel modo di essere".

Rosalba Corti