Il ‘botto’ dei vandali. Esplode un cassonetto

Un boato spaventoso, che infrange la quiete serale di via Bidente. Grande paura, venerdì scorso, nella zona del Villaggio Primo Maggio di Rimini. Tutta colpa di una bravata messa in atto – con ogni probabilità – da qualche giovane vandalo, che ha pensato bene di gettare un grosso petardo in un cassonetto per la raccolta del vetro. Risultato: il bidone è stato sventrato dall’esplosione, scagliando in aria cocci e detriti a decine di metri di distanza. Fortunatamente i pezzi di vetro non hanno raggiunto le case e non si sono registrati feriti. Se qualcuno fosse passato di lì in quel preciso istante, trovandosi nella traiettoria delle schegge, probabilmente avrebbe corso il serio rischio di tagliarsi e finire in pronto soccorso. Una volta compiuto il raid, i vandali si sono dati alla fuga. I residenti hanno dato l’allarme e sul posto è accorsa una Volante della polizia di Stato. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Se gli autori del gesto dovessero essere identificati, potrebbero incappare in una denuncia per danneggiamento. Nel frattempo la polizia di Stato è ancora impegnata nelle indagini attorno ai roghi divampati a ridosso del Natale nella zona di Viserba. Il primo, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre, nella palazzina del civico 3 di via Sacco e Vanzetti. Le fiamme, propagatesi da un ripostiglio al piano terra, sarebbero state innescate dal gesto di una delle diverse baby gang che frequentano la zona. Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, invece, è toccato al condominio del civico 7, sempre in via Sacco e Vanzetti. Stavolta il rogo ha devastato dei motorini parcheggiati sul retro.