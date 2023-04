Il Bounty perde il ’pirata’ "Così ricorderemo Veris"

+Il Bounty perde il suo ’pirata’. Si è spento venerdì, a soli 51 anni, Veris Bologna. Si era ammalato di tumore: quando gli è stato diagnosticato, purtroppo la malattia era in fase già avanzata. La morte di Bologna ha scosso non solo il Bounty, dove Veris lavorava da parecchi anni, ma tanti riminesi. "Ha lavorato fino a poche settimane fa. Sembra incredibile che Veris non sia più insieme a noi", dice Giuliano Lanzetti, titolare del locale di Marina centro. Solo pochi giorni fa, durante una delle convention di Pienissimo (è il corso per ristoratori tenuto dallo stesso Lanzetti) "avevamo voluto fargli una sorpresa. Tutta la platea in sala si era alzata in piedi per applaudire Veris, incitarlo e fargli coraggio – continua con un filo di voce Lanzetti – Gli avevamo mandato poi il filmato, lui si era emozionato". Veris aveva ringraziato così: "Questo è il messaggio più bello che potessi ricevere. Una grande emozione, una grande ricarica, la certezza di essere circondato da grandi persone. Grazie di cuore a tutti voi, a prestissimo".

Purtroppo Veris ha perso la sua battaglia con la malattia. È morto venerdì in ospedale, gettando nella disperazione i familiari, i tanti amici, Lanzetti e i colleghi del Bounty, dove il 51enne lavorava da anni. "Da oggi in paradiso ci sarà un pirata speciale – continua Lanzetti – Una persona meravigliosa che ci ha regalato allegria e ha accolto con il sorriso migliaia di persone. In questi anni non ti ho mai visto arrabbiato, eri sempre sorridente positivo, eri l’amico di tutti. Rimane difficile accettare questo verdetto che il destino ti ha riservato, così come rimane difficile credere che tutto questo sia accaduto veramente. Hai lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti noi. Ciao amico Veris, non ti dimenticheremo mai". I funerali di Bologna si terranno martedì 11 aprile alla chiesa di Bellariva alle 15,30. "Parteciperemo in massa al funerale di Veris – annuncia Lanzetti – Martedì pomeriggio il Bounty rimarrà chiuso fino alle 18, per permettere a tutti coloro che lo vorranno di essere presenti alle esequie. E poi, a breve, organizzeremo qualcosa di speciale per ricordare Veris, anche al Bounty. Così sarà sempre con noi".

ma.spa.