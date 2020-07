Questa volta le vittime della gang hanno 14 e 15 anni. Aggredite e minacciate con un coltello da tre giovanissimi nordafricani che si sono presi cellulare e catenina d’oro. Uno della banda è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti dopo un lungo inseguimento. Ha 17 anni, risulta domiciliato in Abruzzo ed è sbarcato in riviera insieme ai connazionali per fare la ‘stagione’. E’ accusato di rapina aggravata in concorso con gli altri due che sono invece riusciti a scappare. Lui è l’unico che ha preso la strada del carcere minorile del Pratello di Bologna. Sono le tre dell’altra notte, quando al 113 arriva l’ennesima chiamata per una...

Questa volta le vittime della gang hanno 14 e 15 anni. Aggredite e minacciate con un coltello da tre giovanissimi nordafricani che si sono presi cellulare e catenina d’oro. Uno della banda è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti dopo un lungo inseguimento. Ha 17 anni, risulta domiciliato in Abruzzo ed è sbarcato in riviera insieme ai connazionali per fare la ‘stagione’. E’ accusato di rapina aggravata in concorso con gli altri due che sono invece riusciti a scappare. Lui è l’unico che ha preso la strada del carcere minorile del Pratello di Bologna.

Sono le tre dell’altra notte, quando al 113 arriva l’ennesima chiamata per una rapina messa a segno dal branco. Quando gli agenti arrivano in viale Regina Margherita, si trovano di fronte a due ragazzini lombardi sotto choc. Stavano tornando al loro albergo che si trova a Miramare, raccontano, quando in viale Regina Margherita all’angolo con via Parma, si erano trovati di fronte i tre nordafricani. Questi si erano avvicinati chiedendo se avevano un accendino, ma quando i ragazzi glielo avevano passato i loro modi erano cambiati seduta stante. Si erano fatti aggressivi e minacciosi e un minuto dopo avevano le loro mani addosso. A uno avevano sfilato il cellulare dalla tasca ed erano scappati via. Li avevano rincorsi, e all’altezza della ferrovia erano riusciti a raggiungerli. Quando li avevano affrontati però, era apuntato fuori un coltello con cui li avevano minacciati. Non soddisfatti del cellulare, i magrebini avevano adocchiato la catenina d’oro che uno dei due portava al collo, e gliela avevano strappata con tale violenza da ferirlo.

Mentre l’equipaggio di una Volante prende il racconto delle vittime, i colleghi dell’altra pattuglia si mettono sulle tracce dei fuggiaschi. Anche se è notte fonda, poco dopo riescono a individuare un marocchino che corrisponde esattamente a uno dei tre rapinatori. I poliziotti gli intimano di fermarsi, ma neanche a dirlo quello mette le ali ai piedi. Da lì prende il via un inseguimento da film. Pur di sfuggiare alle divise, il magrebino attraversa la massicciata della ferrovia, si arrampica sui cancelli dei condomini, e di cortile in cortile arriva all’angolo con via Tommaseo. Crede di averla fatta franca, ma gli agenti sono riusciti a stargli dietro, e in un attimo gli sono addosso. Ancora non vuole arrendersi, calci e pugni fino a quando i poliziotti non riescono a bloccarlo e a infilargli le manette.

Gli altri due complici invece sono riusciti a scappare, e riuscire a scovarli a quell’ora è un’impresa impossibile. Sono scomparsi insieme al bottino, ma dalle tasche dell’arrestato salta fuori una catenina d’oro. Non è quella del ragazzino lombardo, ma quasi sicuramente appartiene a un’altra vittima rapinata prima di lui, quasi certamente quella stessa notte. Per non farsi mancare niente, si portava dietro anche un po’ di droga. Il marocchino risulta avere 17 anni, e un curriculum di tutto rispetto. Viene arrestato con le accuse di rapina aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio. La caccia agli altri due fuggiaschi continua, mentre il 17enne è già stato portato al Centro di prima accoglienza di Bologna, e oggi dovrà vedersela con il giudice dei minori.